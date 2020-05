Mercato dei colli in via di Sotto, l'aut aut di Pignoli: “Ok ma solo per un mese”

Sul mercato dei colli spostato temporaneamente in via di Sotto arriva l'aut aut di Massimiliano Pignoli, che ammonisce: “Ok ma solo per un mese”. Stamane si è tenuta la commissione comunale attività produttive, durante la quale sono stati forniti ragguagli sul primo giorno dopo la riapertura, e il capogruppo dell'Udc ha chiesto che il trasferimento da strada Vecchia della Madonna a via Di Sotto, piazzale Conad, sia provvisorio:

"Aspetterò un mese, ma poi il mercato dovrà tornare nella sua location originaria, anche perché questo spostamento ha provocato malumori fra gli ambulanti e i titolari del Conad che già oggi hanno notato, come riferito telefonicamente, un calo di presenze e dunque di incassi, che se dovessero continuare potrebbero portare a decisioni dolorose ma non rinviabili di riduzione di personale".

Pignoli precisa che oggi, nel primo giorno di mercato, ci sono stati alcuni problemi, come quelli di traffico in via Di Sotto per la presenza di chi transitava, chi andava al mercato e chi nel punto Conad, con un congestionamento della circolazione che ha creato difficoltà al passaggio degli autobus della linea 5: "Disagi che non potranno essere sopportati ancora per molto", ammonisce Pignoli, auspicando "di vedere entro metà giugno la risoluzione del problema".