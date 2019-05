Mercatino etnico, Sinistra Italiana: "Il centrodestra non deve chiuderlo"

No alla chiusura del nuovo mercatino etnico nel tunnel della stazione. Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, interviene in merito alla possibilità che la nuova amministrazione di centrodestra a Pescara decida di chiudere il mercatino dove si trovano gli ambulanti senegalesi.

Licheri garantisce il massimo impegno, assieme al consigliere eletto con Pescara Città Aperta Di Iacovo, per preservare quella struttura:

E impensabile che onesti cittadini di Pescara che lavorano vengano trattati come pacchi che possono essere spostati per mere speculazioni propagandistiche.Per anni Carlo Masci è stato assessore al comune di Pescara e ha lasciato il vecchio mercatino nell'illegalità e in condizione igienico sanitarie vergognose. Ora che esiste un luogo sicuro e pulito dove e possibile lavorare bene e poter fare controlli si accorgono che queste persone esistono. La sicurezza sociale passa per la legalità e i diritti e non certo per la repressione.