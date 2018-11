Mercatino etnico, diffida del centrodestra: "C'è un errore, si riapra il bando"

Stamane i consiglieri comunali del centrodestra hanno diffidato il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare e Politica della Casa e Mercati, invitandolo a interrompere la chiusura del bando per l’assegnazione degli spazi "all’interno del ricostituendo mercatino fintamente etnico".

Il motivo? Nel bando vi sarebbe un errore che andrebbe corretto. Contestualmente, il centrodestra chiede di riaprire i termini per la presentazione delle candidature.

“Il bando è sbagliato e deve ripartire da zero - si legge in una nota - A bloccare la procedura è un grave errore materiale contenuto nel bando stesso, che teoricamente prevede la concessione sotto il tunnel ferroviario di 100 spazi, ma in realtà, come emerge dalle planimetrie, ne contiene solo 99, generando, inevitabilmente, un errore di fondo che va corretto, riaprendo i termini per la presentazione delle domande. Sorprende che all’interno della maggioranza di sinistra, così attenta e impegnata sulla vicenda, nessuno si sia accorto del macroscopico errore che di fatto vanifica un iter che proprio oggi era giunto alla sua scadenza”.