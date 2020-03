I medici odontoiatri di Pescara donano mascherine all'ospedale per l'emergenza Coronavirus

I medici odontoiatri di Pescara hanno raccolto e donato mascherine all'ospedale di Pescara, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente e consigliere comunale di Forza Italia Ivo Petrelli, medico odontoiatra che ha lanciato l'iniziativa chiedendo ai colleghi un gesto di solidarietà.

Fondamentale, ha spiegato Petrelli, è dimostrare supporto e solidarietà sul territorio con tutti i gesti di volontariato possibili, come ad esempio la donazione delle mascherine al personale medico e sanitario dell'ospedale civile che sta fronteggiando una guerra contro il Covid19.

Per questa ragione ho pensato di coinvolgere i medici odontoiatri di Pescara che, in questo momento di temporanea sospensione della nostra attività ambulatoriale, comunque ridotta alle strette emergenze, ci consente di donare una buona quota parte della nostra dotazione medico-sanitaria a chi ne ha veramente bisogno. Due giorni fa ho avanzato la proposta formale ai vertici della nostra categoria professionale attraverso i canali social del nostro settore e la risposta e l’adesione all’iniziativa sono state unanimi.

Appena ieri abbiamo lanciato con un tam tam interno l’iniziativa di raccolta materiale e sono tantissimi i colleghi, che ringrazio personalmente, che hanno aderito e che in queste ore stanno portando le proprie mascherine nella sede del Coc, in via Gramsci, dove vengono prese in consegna dagli uomini della Protezione civile comunale che, nelle prossime ore, terminata la fase di raccolta, provvederanno a consegnare tutte le scatole pervenute in ospedale per essere distribuite tra i reparti più in emergenza.