Mc Donald's al posto di Guerino? Melilla: "Uno schiaffo alla nostra identità"

L'ex deputato abruzzese Gianni Melilla (Liberi e Uguali) interviene in maniera molto critica sulla possibilità di un fast food Mc Donald's in pieno centro a Pescara, al posto dello storico stabilimento Guerino (ex Il Gabbiano). Queste le sue parole:

"Hamburger al posto del pesce nel vecchio ristorante de Il Gabbiano, vecchio stabilimento storico di Pescara da 13 anni in ristrutturazione con la colpevole acquiescenza di chi avrebbe dovuto chiedere conto dei ritardi che hanno oltraggiato la parte più centrale, a pochi metri dalla Nave di Cascella, del lungomare di Pescara. Quel cantiere brutto e sporco per tutti questi anni ha danneggiato l’immagine di Pescara. La notizia dello sbarco di Mc Donald’s nel cuore della riviera di Pescara è uno schiaffo alla nostra identità di città adriatica. Mi rendo conto che la cultura storica di Pescara non è affare che interessi. Ma a Firenze si è impedito a Mc Donald's di insediarsi in pieno centro storico per ragioni evidenti".

Per Melilla, "È ora che si ragioni sulle destinazioni dei nostri stabilimenti che sono diventati molto di più dei vecchi Bagni. Una città “balneare” - come ci definì Pasolini in un suo reportage su Pescara alla fine degli anni '50 - deve stabilire con rigore cosa devono essere i nostri stabilimenti che, non dimentichiamolo, operano in concessione sul demanio pubblico con servizi finalizzati all’accoglienza dei bagnanti e dei turisti".