Matteo Salvini sarà in visita in Abruzzo: ecco dove e quando

Il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà nuovamente in Abruzzo il 16 luglio prossimo e lo farà per festeggiare l’elezione del primo sindaco leghista abruzzese, Andrea Scordella. L’appuntamento è alle 21 in Piazza Marconi a Silvi Marina. Sarà la prima volta di Salvini da ministro e vicepremier.

“La visita a Silvi del nostro capitano Matteo Salvini è la dimostrazione di come tenga al nostro territorio - dichiara il coordinatore regionale di Lega Abruzzo, l’Onorevole Giuseppe Bellachioma - In un momento complesso come questo per la politica interna del nostro Paese, il suo arrivo in Abruzzo per festeggiare Andrea Scordella e tutta la squadra della Lega, assume un significato ancora più importante”.

Dello stesso parere l’onorevole Luigi D’Eramo, che ha detto:

“La presenza del nostro leader Matteo Salvini a Silvi è ancora una volta la prova che per la Lega, popolo e politica sono la stessa cosa. La sua nuova visita in Abruzzo dimostra che la nostra regione è tornata ad essere al centro del dibattito politico nazionale”.

E sulla visita del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto anche Andrea Scordella, neo sindaco di Silvi Marina.