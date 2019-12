Salvini a Pescara, selfie e cori (anche contro) al mercato di via Pepe [FOTO-VIDEO]

Matteo Salvini a Pescara al mercato rionale di via Pepe in zona stadio questa mattina, lunedì 23 dicembre.

Il leader della Lega, dopo aver presentato ieri a Chieti il candidato sindaco del Carroccio, Fabrizio Di Stefano, ha incontrato i cittadini pescaresi tra le bancarelle del mercato.

Come già accaduto nelle precedenti 2 occasioni, l'ultima l'estate scorsa, centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Salvini in viale Marconi all'incrocio con via Pepe.

Appena sceso dall'auto è scattato il solito assalto da parte di cittadini a caccia dell'ormai classico selfie e per baci e strette di mano, di simpatizzanti della Lega vogliosi di abbracciare il loro leader e di cronisti e operatori radiotelevisivi. A fatica, nel giro di più di un'ora, il leader della Lega è riuscito a raggiungere il bar "Ritrovo del Parrozzo" dove ha gustato il dolce tipico pescarese accompagnato da un bicchiere di Aurum. Nel tragitto tanto i cori a favore dell'ex ministro dell'Interno ma anche qualche contestazione isolata. Un giovane di colore ha attirato la sua attenzione per poi lanciare insulti cui il leader ha replicato con un "hai vinto". Poco prima un altro ragazzo straniero si era invece scambiato con lui gli auguri di Natale. Dentro il cestino di una bici da una radio e' risuonata 'Bella Ciao'. Sono solo in tre ma hanno voluto comunque portare in strada la loro protesta cosi' come altri tre ragazzi che al leader hanno urlato: "Salvini basta con la politica dell'odio".

Salvini si è detto soddisfatto dell'operato sia della giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Masci che di quella regionale di Marco Marsilio.

