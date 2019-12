Matteo Salvini torna a Pescara, il leader della Lega incontrerà i cittadini

Matteo Salvini torna a Pescara.

Il leader della Lega sarà infatti nella nostra città lunedì prossimo, 23 dicembre.

Il numero 1 del partito del Carroccio sarà in Abruzzo già da domenica visto che andrà a Chieti per la presentazione del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali.

Il giorno seguente invece sarà nel capoluogo adriatico dove incontrerà i cittadini nel mercato rionale del lunedì in via Pepe. Del suo passaggio nella nostra città e nel capoluogo teatino, Salvini ha parlato anche ieri nel corso della trasmissione "Fuori dal coro", condotta da Mario Giordano, andata in onda su Rete 4.