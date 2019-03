Renzi presenta il suo libro a Pescara: "Mamma mia, che accoglienza"

Bagno di folla questa mattina per il senatore Matteo Renzi, tornato a Pescara non più in veste di presidente del consiglio bensì di scrittore.

L'ex segretario del Partito Democratico ha infatti presentato nella Sala Consiliare del Comune il suo libro "Un’altra strada, idee per l’Italia di domani", pubblicato da Edizioni Marsilio.

Ad ascoltarlo una folta platea composta, tra gli altri, dall'ex governatore Luciano D'Alfonso, il sindaco Marco Alessandrini, l'ex presidente della Provincia Antonio Di Marco e il neo consigliere regionale Giovanni Legnini.

Ecco cosa ha poi scritto Renzi sul suo profilo Facebook: