Scissione Renzi-Pd, anche Marco Rapino e Gianluca Fusilli lasciano i Dem

Dopo l'annuncio di Matteo Renzi con cui è stata ufficializzata la sua fuoriuscita dal Pd, si registrano anche in Abruzzo le prime scissioni. Quella che fa più rumore è sicuramente legata alla figura di Marco Rapino, già segretario regionale dei Dem:

"Sono entrato nel partito democratico quando ancora non esisteva, quando era solo un’intuizione - scrive su Facebook - Ho lottato, passato intere giornate insieme a voi per farlo nascere, per farlo vivere e resistere. Grazie al vostro sostegno ho avuto anche la fortuna di dirigerlo e di questo ve ne sarò sempre grato. Oggi insieme a tanti abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada, una nuova avventura che speriamo possa dare all’Italia il futuro che merita".

Anche l'ex deputato Gianluca Fusilli ha deciso di lasciare il Pd:

"Non voglio annoiarvi con le parole e le motivazioni. Quelle le tengo per me - afferma sul suo profilo Fb - Perché è una scelta personale. Mi convince il progetto. Mi piace la Compagnia. Mi entusiasma l obiettivo. Iniziamo a camminare insieme all Italia che dice si. Resta l amicizia l affetto per gli amici e le amiche con i quali ho condiviso 12 anni di strada. Abbracciamoci".

Chi invece ha deciso di non seguire Renzi è Stefania Pezzopane, membro della presidenza del Partito Democratico alla Camera ed ex presidente della Provincia dell'Aquila: