Il vice ministro dell'Interno Mauri a Pescara per un incontro sul rione Rancitelli

Il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri sarà a Pescara per un incontro nel rione Rancitelli.

Mauri sarà nel capoluogo adriatico giovedì 5 dicembre alle ore 17 nella sala parrocchiale della chiesa del Beato Nunzio in via Volta 22.

A organizzare l'incontro, «non a caso nell'ex quartiere 3 (Tiburtina-Villa del Fuoco), sono il Pd di Pescara e quello regionale.

Un quartiere, si legge nell'annuncio dell'incontro, che presenta particolari criticità e emergenze sociali come il rione tristemente noto con il nome “Rancitelli” e con il particolare insediamento noto come “Ferro di Cavallo”. L’incontro rivolto agli amministratori, associazioni che lavorano all’inclusione sociale e ai comitati di quartiere ha come titolo: “Contro la paura, proteggiamo il futuro. Sicurezza, legalità, lavoro, inclusione sociale, politiche urbane".