Masterplan, è polemica sui presunti fondi cancellati per l'Abruzzo

E' scontro fra PD e M5S in Abruzzo sulla questione dei presunti fondi cancellati dal Masterplan delle opere pubbliche e dirottati dal Governo alla manutenzione e messa in sicurezza delle autostrade A24 ed A25. Il segretario regionale del PD Di Sabatino parla di una decisione grave per la nostra Regione, considerando che i fondi per la manutenzione potevano essere ottenuti direttamente da Strada dei Parchi che gestisce il tratto autostradale in questione, senza dover cancellare opere importanti come il depuratore di Pescara e la centrale Enel a Teramo.

“Il prelievo ammonta a 242milioni, di cui 200milioni circa saranno prelevati dal FSC della Regione Abruzzo. Su 753milioni in totale, perderemo oltre 50milioni già assegnati ma non convenzionati, soldi che avrebbero permesso di realizzare, fra l’altro, il depuratore a Pescara o la centrale Enel di Teramo, e altri 150milioni già convenzionati dalla Regione e dagli altri enti locali che da tempo ci stanno lavorando. Questo è il regalo che il governo sta facendo all’Abruzzo, nel totale disinteresse dei suoi parlamentari giallo-verde, che in queste ore stanno tentando di mascherare questo vero e proprio furto ai danni degli abruzzesi arrampicandosi in ogni modo sugli specchi e cercando di scaricare su altri le loro responsabilità. Non permetteremo che questo accada e faremo sentire la nostra voce con fermezza in ogni sede opportuna”

Dello stesso avviso il presidente vicario della Regione Lolli, che parla di uno "scippo" ed un "abominio" che porterà ad una mobilitazione anche di piazza contro il Governo.

LA REPLICA Sulla questione interviene il candidato alla Regione del M5S Sara Marcozzi che smentisce qualsiasi taglio aggiungendo: