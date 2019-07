Pignoli rinuncia all'assessorato e sblocca l'impasse della giunta comunale

Il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli ha deciso di rinunciare all'assessorato, sbloccando di fatto l'impasse della giunta Masci e il braccio di ferro che va avanti da un mese tra i partiti della coalizione per la composizione della nuova squadra di governo cittadino.

L'annuncio è stato dato dal diretto interessato al termine della riunione tenutasi ieri fino a tarda sera, e in cui il direttivo regionale ha stabilito di indicare entro la giornata odierna una donna come assessore per l'Unione di Centro.

"Ritengo che Pescara venga prima di ogni altra cosa - ha detto Pignoli - Per il bene della mia città ho deciso, assieme al mio partito, di guardare una volta di più all'interesse della collettività e dei cittadini di Pescara, e dei tanti che mi hanno votato".

Questo, invece, è ciò che ha dichiarato il segretario regionale dell'Udc, Enrico Di Giuseppantonio: