Masci sulle polemiche per il primo maggio: "Dall'opposizione incoerenza e mistificazione"

Incoerenza e mistificazione della realtà. Il sindaco Masci torna sulla questione delle ordinanze per la giornata di ieri primo maggio, e sulle polemiche e critiche sollevate dal centrosinistra che questa mattina, durante una conferenza stampa, ha parlato di un atteggiamento irresponsabile da parte del sindaco che, in caso di un aumento di contagi, dovrebbe dimettersi. Masci ha parlato di attacchi ingiustificati da parte di chi, fino a ieri, contestava i suoi provvedimenti in quanto ritenuti troppo stringenti mentre ora si è semplicemente riallineato al resto della normativa nazionale sul Covid 19.

Inoltre, specifica Masci, andrebbero analizzati con logica e criterio temporale i vari dispositivi firmati dal primo cittadino per tutelare la salute dei cittadini, quando c'è stata la fase acuta ed emergenziale dei conti e quando ora, ormai da diversi giorni, la situazione è in costante miglioramento e con una mitigazione dell'emergenza.

Quando la scienza medica e i dati epidemiologici hanno consentito di ammorbidire le limitazioni, ho provveduto a riallineare i pescaresi agli altri italiani. I pescaresi sono stati responsabili durante 53 giorni e hanno dimostrato per la quasi totalità uguale maturità e senso civico sulla riviera, nonostante ci sia stato chi ha voluto per forza vedere assembramenti, violazioni e atteggiamenti fuori le righe. Il bersaglio delle opposizioni, se avessero un minimo di coerenza che è invece virtù assai rara da quell'angolazione, non è pertanto il Comune, ma proprio il governo ideologicamente a loro affine, alle cui indicazioni guarda caso ci stiamo attenendo, avendo superato presto e bene il momento più acuto della crisi.

Masci infine si è detto orgoglioso del lavoro e delle decisioni da lui prese, e del comportamento tenuto da tutti i pescaresi durante questa fase sicuramente difficile e senza precedenti.