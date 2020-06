L'annuncio del sindaco Masci: "Vogliamo riportare le spoglie di Ennio Flaiano a Pescara"

Riportare le spoglie di Ennio Flaiano a Pescara, che attualmente riposano a Maccarese. L'annuncio è stato dato questa mattina dal sindaco Masci intervenuto durante la conferenza stampa per i Premi Flaiano 2020, che si terranno durante l'estate e saranno di fatto il primo grande evento culturale che si terrà in Abruzzo dopo il lockdown.

Secondo Masci, riportare Flaiano nella sua città natale è una scelta giusta considerando che questa era la sua volontà, espressa in un suo scritto dove diceva di voler riunire la sua famiglia nel cimitero di San Silvestro e quindi il tentativo di avviare una trattativa con il sindaco di Maccarese è legittima:

Credo sarebbe un gesto importante e doveroso e che caratterizzerebbe ulteriormente la nostra città che ha avuto due grandi nomi e personaggi come D'Annunzio e Flaiano che sono nati nella stessa via e averne uno almeno sepolto a Pescara sarebbe davvero importante per l'identità del nostro centro, una questione su cui io sto lavorando da quando mi sono insediato