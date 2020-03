Il sindaco Masci sui resti della Fortezza emersi durante i lavori ferroviari: "Una risorsa che sarà tutelata"

Il primo cittadino pescarese commenta la notizia dell'importante scoperta fatta durante gli scavi per il completamento del terzo binario ferroviario fra la zona della stazione centrale ed il fiume, dove sono emersi i resti delle antiche mura del bastione della Fortezza di Pescara smantellata dopo l'unità d'Italia.

Secondo Masci, si tratta di una scoperta importante, ricordando che la costruzione avvenne per volontà dell'imperatore Carlo V e la Fortezza divenne un simbolo anche per la sua forma di stella e al fiume che l'attraversava al centro. Nella storia è entrata per aver resistito all’assedio turco portato dal mare nel 1566 e per aver ospitato l’ultimo albero della libertà della Repubblica partenopea, a fine Settecento. Dopo il Risorgimento perse le sue funzioni belliche e, risultando un ostacolo murario all’espansione della città entrata nella fase di sviluppo, venne smantellata.