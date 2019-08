Comune di Pescara, il Pd: "Masci ostenta unità ma è tutti contro tutti"

Nuovo affondo da parte dei consiglieri comunali del Pd nei confronti del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e della maggioranza di centrodestra.

I consiglieri Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli segnalano come ci siano incongruenze di comportamento nella maggioranza.

Questo quanto dichiarano i consiglieri del partito democratico:

«Negli stessi minuti in cui il sindaco Carlo Masci a fatica cerca di ostentare l'unità della coalizione, il consigliere leghista Armando Foschi continua a bersagliare le condizioni di degrado nella quale versa la città, dimenticando che è il suo partito ad avere ogni potere per contrastare tali situazioni. Ci chiediamo quando questa giunta inizierà davvero a lavorare. Foschi, dopo essere stato coperto dal sindaco Masci nonostante abbia ingiustamente esposto i vigili urbani a un inutile sciacallaggio mediatico, continua a fare il consigliere di opposizione anche se la Lega ha ogni strumento, a Pescara come a Roma, per risolvere i problemi che lui denuncia. Anziché andare sui giornali, Foschi si accorci le maniche assieme ai suoi tanti assessori e dimostri di saper risolvere i problemi. La verità è che non sanno da dove iniziare, perché le uniche misure anti degrado avviate a favore di telecamere sono durate appena poche ore, e le uniche misure concrete che stanno annunciando sono figlie della vecchia amministrazione come la videosorveglianza e l'abbattimento del palazzo di via Gabriele D'Annunzio, vicende per le quali Lega e alleati non hanno mosso un dito. Ci chiediamo davvero quando questa giunta inizierà a lavorare per Pescara».