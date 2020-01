Il sindaco Masci accompagnerà il governatore Marsilio nei rioni critici di Pescara

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, accompagnerà il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un giro nei quartieri difficili della città.

L'appuntamento tra Masci e Marsilio è fissato per domani pomeriggio, giovedì 9 gennaio, alle ore 15.

Primo cittadino e governatore si ritroveranno sotto a palazzo di città per poi muovere verso i rioni Fontanelle, San Donato e Rancitelli dove verranno incontrati sia i cittadin che i comitati di quartiere. Il giorno successivo invece in piazza Unione a Pescara ci sarà un incontro promosso dall'assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica per discutere dell'abbattimento del "Ferro di Cavallo".