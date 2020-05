Masci e Cremonese replicano al Pd sull'occupazione di suolo pubblico: "Al via le agevolazioni dopo la firma del decreto del Governo"

Confusione strumentale e disinformazione. Così il sindaco Masci e l'assessore Cremonese hanno definito le critiche dei consiglieri di centrosinistra in merito alle agevolazioni per i bar, ristoranti ed esercizi pubblici per l'occupazione di suolo pubblico. In vista della riapertura del 18 maggio, infatti, sarà fondamentale per molte attività poter predisporre tavoli all'aperto considerando le restrizioni sul distanziamento sociale.

Sindaco ed assessore ribadiscono che tutti i provvedimenti sono pronti ed approvati, ma manca la firma del decreto del Governo da parte del presidente Conte che darà di fatto il via alle delibere:

Allo stesso tempo Masci e Cremonese ricordano i punti principali in cui si articola il programma di agevolazioni:

- esonero dal pagamento della Cosap dal I maggio al 31 ottobre per ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, gastronomie, con disciplina applicata anche alle imprese artigiane operanti nel settore alimentare e alle attività di vendita autorizzate a effettuare il consumo sul posto

- nuova occupazione o ampliamento della preesistente autorizzazione per tavoli, sedie e ombrelloni, sino al doppio della metratura