Mascherine gratis dal Comune, il consigliere Pd Giampietro: "La procedura attivata è sbagliata"

Il consigliere comunale Pd Giampietro ha commentato l'annuncio fatto dall'amministrazione Masci dell'avvio delle procedure per la consegna delle prime 70 mila mascherine protettive destinate alla popolazione. Secondo il consigliere, si tratta di una buona notizia ma, con un post su Facebook, ha sollevato alcune perplessità e criticità riguardanti la procedura adottata dal Comune per la fornitura e successiva distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, che saranno obbligatori anche nella fase 2 che presumibilmente inizierà il 4 maggio prossimo con la riapertura dopo il lockdown.

Secondo Giampietro, sarebbe stato sufficiente seguire le decine di Comuni che hanno già consegnato le mascherine da giorni, senza doversi inventare una nuova procedura, evidenziando come l'opposizione non sia stata coinvolta in questa decisione. Occorre semplificare il più possibile la procedura, mentre ora è necessario fare domanda dal sito del Comune e poi essere ricontattati:

Se le mascherine non bastano per tutti (ce ne sono 70.000, poco più della metà dei pescaresi) scegliamo tutto ma non la procedura "a sportello", cioè chi prima fa domanda verrà esaudito e gli altri no. Scegliamo almeno un criterio: non sempre chi fa la domanda per primo è chi ne ha più bisogno. Da pescarese prima che da amministratore, mi auguro che nonostante questi errori le mascherine vadano a chi ne ha davvero bisogno

Giampietro conclude auspicando che i cittadini aiutino gli anziani e coloro che non riusciranno a fare la domanda online, invece che pensare ad accaparrarsene il più possibile.