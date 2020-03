250.000 mascherine per la Regione Abruzzo, la soddisfazione di Fratelli d'Italia

Il capogruppo di Fdi in consiglio regionale, Guerino Testa, e il coordinatore regionale del partito, Etelwardo Sigismondi, commentano con soddisfazione il fatto che la Regione Abruzzo riceverà gratuitamente dalla protezione civile nazionale le 250.000 mascherine prodotte dalla Fater nella prima settimana di lavoro:

"Una notizia meravigliosa della quale dobbiamo ringraziare il presidente Marsilio e tutta la giunta regionale che ha lavorato seriamente e discretamente, senza inutili esibizionismi, per questo risultato. Di fronte alla carenza mondiale di dispositivi di protezione individuale e alle continue denunce delle condizioni di pericolo in cui lavorano i nostri medici e infermieri, la Regione si è rimboccata le maniche e ha cercato soluzioni concrete. Tra queste, quella di individuare i possibili soggetti industriali dotati delle necessarie competenze tecniche e capacità produttive per sollecitare la riconversione di linee di produzione".

Testa e Sigismondi, poi, aggiungono quanto segue:

"L'attenzione si è rivolta subito sul distretto guidato dalla Fater che produce pannolini, assorbenti e prodotti per l’igiene intima. Gli ingegneri dell’azienda hanno lavorato per settimane per modificare macchinari e cicli produttivi, mentre la Giunta regionale collaborava con il Commissario Arcuri per spianare la strada delle autorizzazioni e rendere raggiungibile questo obiettivo. Marsilio di fronte alle difficoltà non ha perso tempo a fare sceneggiate in diretta facebook, né a compilare esposti o denunce: si è rimboccato le maniche e ha prodotto un risultato straordinario, del quale beneficerà l’Italia intera e tutto il sistema sanitario e della protezione civile nazionale".