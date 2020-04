Coronavirus: chieste 200 mila mascherine gratuite per i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore

Una fornitura gratuita di mascherine ai cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Questa la richiesta di Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, dopo l'ordinanza del governatore Marco Marsilio che impone l'uso di tali dispositivi di protezione individuale.

Secondo Sospiri è necessario «un ulteriore sforzo organizzativo e di grande responsabilità, ovvero

Comunicato stampa Presidente Consiglio regionale Sospiri su richiesta fornitura mascherine gratuita ai cittadini provvedere alla fornitura gratuita di mascherine a tutti i cittadini che ancora ne fossero sprovvisti, visto che ancora oggi, pur volendole acquistare, sono tanti gli utenti che non riescono a reperire alcun modello».

Questo quanto fa sapere Sospiri:

«E sono tanti gli utenti che da stamane ci stanno contattando, in quanto sprovvisti di mascherine e spaventati dall’evidente e concreto rischio di vedersi comminare multe pesanti andando a fare la spesa senza idonei strumenti di protezione. Ho già inoltrato la relativa richiesta alla Protezione Civile regionale affinchè venga predisposta l’immediata e tempestiva fornitura di mascherine da iniziare a distribuire gratuitamente già entro la giornata odierna, garantendone un numero congruo per coprire la popolazione almeno sino alla revoca delle misure più restrittive imposte dall’emergenza Covid-19».

Sospiri, pur comprendendo le ragioni che hanno portato Marsilio a firmare l'ordinanza, evidenzia come «tale obbligo ha posto un problema serio e concreto ai cittadini perché è vero che non tutti sono riusciti a reperire una mascherina: molte farmacie, parafarmacie, persino i negozi di ferramenta, non hanno ricevuto forniture ormai da oltre un mese e non è facile pensare che 200mila cittadini, quanti sono i residenti dei tre comuni, siano riusciti a reperire un dispositivo, ricordando che, ad esempio, le mascherine chirurgiche vanno cambiate quotidianamente, e non tutte dunque sono lavabili, ovvero riutilizzabili».

Difficilmente praticabile anche la strada dei metodi alternativi, come la sciarpa, visti i 25 gradi registrati oggi nell'area metropolitana.