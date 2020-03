Mascherine per l'Abruzzo in arrivo dalla Russia, il senatore D'Alfonso: "Dovrebbero partire domani da Mosca"

Dovrebbe partire domani l'aereo che da Mosca, in Russia, trasporterà centinaia di migliaia di mascherine fino a Milano per poi giungere in Abruzzo. Lo ha fatto sapere il senatore Pd ed ex presidente della Regione Luciano D'Alfonso che si è interessato del caso. Le mascherine, lo ricordiamo, sono il frutto di un acquisto che la giunta Marsilio, come spiegato dallo stesso governatore due giorni fa in conferenza stampa, ha effettuato direttamente con un fornitore russo, considerando i problemi di approvigionamento registrati dall'Abruzzo con la protezione civile nazionale.

D'Alfonso che ha inviato una lettera di sollecito al ministro degli Esteri DI Maio chiedendo delucidazioni e se vi erano motivi che impedivano la partenza del materiale verso l'Italia, anche alla luce delle dichiarazioni del presidente Marsilio che ha deciso di inviare una vigilanza armata a Milano Malpensa per scortare il carico, una volta arrivato in Italia, fino in Abruzzo per essere sicuro che i dpi arrivino a destinazione evitando dirottamente e requisizioni da parte della protezione civile in altre zone del Paese.

Pur non essendo la procedura stata sottoposta al coordinamento della struttura commissiariale retta da Arcuri, a sostenere la risoluzione dell' "intrigo internazionale" è stato il senatore dem Luciano D'Alfonso, che aveva sollecitato informazioni sul volo con una lettera al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, chiedendogli "se sussistono motivi ostativi al decollo da Mosca, nonché di consentire che il volo possa giungere in Italia, più celermente possibile". Nelle ultime ore D'Alfonso ha reso noto di aver avuto segnali positivi dalla Farnesina in tal senso, non escludendo che domani il volo possa decollare per l'Italia.

D'Alfonso poi, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato la risposta avuta dall'ambasciatore italiano in Russia che aveva confermato la possibile partenza già domani 28 marzo del carico di mascherine.