L'assessore Martelli sull'edificio occupato abusivamente in via valle Furci: "Tutto pronto per lo sgombero"

Sono già ripartire con la fase 2 le procedure per lo sgombero della struttura comunale in via valle Furci occupata abusivamente dal 2018, ed entro pochi giorni se non ci sarà l'uscita volontaria da parte degli occupanti si procederà allo sgombero coattivo. Lo ha fatto sapere l'assessore al patrimonio Martelli durante la seduta della commissione controllo e garanzia che ha analizzato la situazione.

La procedura era quasi giunta al termine alla fine di febbraio, ricorda l'assessore, quando il 7 marzo si era giunti alla conclusione di tutto l'iter burocratico per arrivare allo sgombero operativo, ma poi a causa dell'emergenza Covid19 tutte le procedure sono state sospese. Ma appena iniziata la fase 2 la dirigente comunale ha predisposto una nuova nota alle famiglie presenti nella struttura che mostra gravi segni di degrado e danneggiamenti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.