Marsilio parla agli abruzzesi dopo le nuove riaperture: "Nessun focolaio a Pescara per il weekend del primo maggio" [VIDEO]

Il presidente della Regione Marsilio ha voluto pubblicare un videomessaggio dedicato a tutti gli abruzzesi per la giornata di oggi, 18 maggio, con l'inizio della nuova fase dell'emergenza Coronavirus e la riapertura di quasi tutte le attività commerciali e produttive, oltre alla libertà di spostamenti per i cittadini sul territorio regionale.

Marsilio ha evidenziato che oggi è una giornata importante anche per Pescara e la sua provincia, considerando che per la prima volta dopo due mesi e mezzo si registrano zero contagi. Un dato fondamentale ed incoraggiante che arriva anche a due settimane dalle prime riaperture ed a oltre 15 giorni dal weekend del primo maggio, quando scoppiarono polemiche per le passeggiate di migliaia di cittadini lungo le riviere.

Il governatore, riferendosi all'opposizione, ha fatto presente che coloro che sostenevano che ci sarebbero stati nuovi importanti focolai in città a causa di quelle passeggiate è stato smentito dai fatti. Il presidente della Regione ha poi raccontato la storia di uno dei primi contagiati da Coronavirus in Abruzzo, che ha ricevuto oggi nel suo studio, e che è stato anche fra i primi guariti mettendo a disposizione oggi il proprio sangue per le terapie con il plasma che rappresentano un valido supporto a quelle già utilizzate per combattere il Coronavirus.