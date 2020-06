Marsilio al dodicesimo posto per il sondaggio di gradimento di Demopolis dei governatori regionali

Il governatore della Regione Abruzzo Marsilio ottiene un buon indice di gradimento in base al sondaggio di Demopolis condotto per La7 e riguardante l'apprezzamento dei cittadini per i rispettivi presidenti. Marsilio infatti ottiene fra il 40 ed il 49% dei consensi, piazzandosi al dodicesimo posto della classifica.

Il più amato d'Italia è Luca Zaia del Veneto al 75%, seguito dal campano De Luca al 62% e da Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna al 60%. Seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia al 54% assieme al governatore toscano Enrico Rossi, Nello Musumeci al sesto posto con il 53% seguito da Solinas della Sardegna al 51%.

Nel gruppo dei governatori fra il 40 e 49% troviamo Toti della Liguria, Zingaretti del Lazio, Emiliano della Puglia, Santelli e poi Marsilio. Gli altri governatori rimasti sono nella fascia al di sotto del 40%. Demopolis ha sottolineato come sia stata cruciale per l'andamento degli indici di gradimento l'emergenza Coronavirus e la gestione stessa della pandemia nei singoli territori.