Marsilio a Rai Radio 1: "No alla quarantena obbligatoria per chi rientra, ma segnalazione e mascherine anche in casa"

Il governatore della Regione Abruzzo Marsilio è intervenuto durante la trasmissione "Centocittà" di Rai Radio 1 in merito alla fase 2 in Abruzzo ed alle norme previste per la ripartenza nella nostra regione. Il presidente ha spiegato che in Abruzzo, a differenza di altre regioni d'Italia, non c'è l'obbligo di quarantena per chi rientra da fuori regione (spostamento attualmente consentito con il decreto Conte del 26 aprile), ma occorre segnalarsi alla Asl o sul portale dell'ente regionale abruzzese ed adottare la massima cautela per quanto riguarda i contatti sociali. Marsilio infatti ricorda che per questa tipologia di soggetti l'uso della mascherina è raccomandato anche in casa, qualora si conviva con altre persone con le quali si è entrati in contatto solamente adesso.

Alla domanda riguardante la situazione dei contagi in Abruzzo, Marsilio ha risposto che sostanzialmente il territorio regionale è in linea con le regioni del centro sud, anche se in provincia di Pescara si è concentrato il grosso dei casi e dei focolai, considerando che si tratta dell'area più collegata con il resto del Paese e ad alta densità di popolazione. Sulla questione delle mascherine, il presidente ha ricordato che saranno distribuite due mascherine a cittadino direttamente nelle cassette postali, e che in Abruzzo la Fater ha riconvertito parte della sua produzione proprio al settore delle mascherine.