Marsilio e Masci entrano nel Ferro di Cavallo: "Lo abbatteremo e riporteremo vita e legalità" - FOTO - VIDEO

Le istituzioni entrano nel cuore del Ferro di Cavallo. Visita nel primo pomeriggio di oggi da parte del presidente della Regione Marsilio, assieme al sindaco Masci ed agli assessori e consiglieri comunali nella zona del complesso popolare in via Tavo. Il sopralluogo è iniziato nella scala dove è avvenuto l'omicidio Cervoni il 1 gennaio scorso, per poi spostarsi nella palazzina dove sono stati effettuati gli ultimi sgomberi di abusivi.

Subito dopo, gli amministratori si sono spostati nel parco dell'Infanzia dove sono stati accolti da Francesca Di Credico, rappresentante del comitato "Per una nuova Rancitelli", proseguendo infine in via Nora, via lago di Capestrano, via lago di Borgiano. A quel punto si sono trasferiti nel quartiere Fontanelle.

Il sindaco Masci ha ribadito l'intenzione di abbattere i palazzi del Ferro di Cavallo, un progetto importante che sarà studiato nei minimi dettagli con i tempi necessari per garantire nuovi alloggi ai cittadini che rimarranno senza casa valutando anche le nuove strutture ed i nuovi spazi da realizzare in quell'area per una riqualificazione vera di tutto il quartiere.