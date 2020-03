Soddisfatto il presidente Marsilio per l'avvio della produzione di mascherine da parte della Fater: "Un orgoglio per l'Abruzzo"

Esprime soddisfazione ed orgolio il presidente della Regione Marsilio per la decisione da parte della Fater di avviare la produzione di 250 mila mascherine a settimana, destinate alla protezione civile nazionale per l'emergenza Coronavirus. Il governatore ha accolto favorevolmente l'ufficializzazione dell'avvio della produzione da parte del management dell'azienda abruzzese:

Un risultato importante che dà il via alla realizzazione di un progetto che, sin dal primo momento, ho voluto sostenere attraverso i contatti con il commissario Arcuri e le personali sollecitazioni al mondo produttivo affinché si giungesse a una conclusione positiva.

Ringrazio la Fater per aver raccolto lo stimolo a riconvertire l’industria ed entrare in campo tra le forze migliori d’Italia e sostenere questa battaglia. Siamo orgogliosi del fatto che l’Abruzzo potrà dare con le sue aziende più qualificate un contributo importante non solo per l’Abruzzo ma per l’intera nazione al fine di mettere nelle condizioni più adeguate il personale sanitario per fronteggiare questa emergenza