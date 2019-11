Mareggiate, la Regione scende in campo: Marsilio incontra i rappresentanti dei Comuni

A seguito delle mareggiate che hanno colpito la costa abruzzese negli ultimi giorni, la Regione ha deciso di scendere in campo e oggi il governatore Marco Marsilio ha incontrato i rappresentanti dei Comuni insieme al Sottosegretario alla Presidenza, Umberto D'Annuntiis.

Erano presenti anche gli assessori Nicola Campitelli e Piero Fioretti, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, vari consiglieri regionali e i parlamentari abruzzesi Nazario Pagano (Forza Italia) e Gabriella Di Girolamo (M5S).

Ecco cosa hanno dichiarato il presidente Marsilio e il sottosegretario D’Annuntiis:

"La volontà dell'amministrazione regionale è stata, sin dal primo momento, quella di coinvolgere direttamente gli amministratori locali al fine di avere un riscontro diretto e una stima precisa dei danni che sono stati causati dalla mareggiata. La Regione si sente direttamente coinvolta per cercare di far fronte a questi problemi stando accanto ai sindaci ed affrontando con loro le problematiche che da troppo tempo erano ferme sul tavolo della discussione. L'obiettivo è quello di cominciare a programmare interventi concreti per combattere il fenomeno dell’erosione".