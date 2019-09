Mare e balneazione, Febbo agli ambientalisti: "Falsi allarmismi e lettura errata dei dati"

La stagione turistica è stata ottima lungo le coste abruzzesi e non esiste alcun allarme inquinamento che potrebbe compromettere la prossima stagione estiva. L'assessore regionale Febbo replica alle dichiarazioni fatte ieri dal Forum degli ambientalisti abruzzesi che ha presentato, con Augusto De Sanctis, i dati relativi alle acque nel mese di settembre, con numerosi sforamenti in diverse località ed i relativi divieti di balneazione.

Secondo Febbo, in 19 dei 25 punti critici segnalati la situazione è già tornata alla normalità come accadrà presto anche nelle altre 6 località dove l'Arta ha effettuato i campionamenti.

I superamenti, secondo l'Arta, sono stati determinati solo dalle copiose precipitazioni di fine agosto nelle aree interne che sono andate ad ingrossare i fiumi:

Questa non vuole essere una giustificazione ma solo per sottolineare come il problema della balneabilità delle acque è un problema complessivo determinato da vari fattori come ambiente, clima e depurazione. E proprio sulla depurazione questo Governo regionale ha messo in cantiere una seria programmazione da completare attraverso un crono programma serio e preciso. Nei prossimi giorni promuoverò un incontro con i gestori andando a verificare e rilevare le criticità ancora non risolte della depurazione.

Febbo conclude parlando di dichiarazioni sensa senso da parte di De Sanctis, con inutili allarmismi derivanti anche da una lettera sbagliata dei dati.