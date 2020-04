Mare e Coronavirus, l'assessore Febbo: "L'obiettivo è far partire la stagione balneare il primo giugno"

Aprire la stagione balneare in Abruzzo il prossimo 1 giugno.

Questo l'obiettivo della Regione come fa sapere l'assessore al Turismo Mauro Febbo.

Il settore turistico e dunque anche quello riguardante il mare in tutte le sue forme, è tra quelli più colpiti e sta vivendo una fase di incertezza totale rispetto al suo futuro prossimo.

L'assessore regionale Febbo prova oggi pomeriggio, martedì 21 aprile, a fare il punto della situazione: «La Regione sta lavorando e costruendo un percorso di accompagnamento a interventi che seguano il tracciato nazionale ovvero dobbiamo colmare tutte quelle lacune che troviamo nelle decisione che prende il Governo. Il turismo chiaramente sarà particolarmente attenzionato perché in Abruzzo, all'interno del Pil ha un ruolo importante ed è quello che ha avuto danni al 100% nell'immediato e che forse avrà difficoltà a ripartire nel futuro. Per questo motivo vanno attenzionati tutti i segmenti del turismo, non solo quello ricettivo e alberghiero, e tra questi c'è quello dei balneatori visto che il Abruzzo circa l'80% del turismo è quello del mare. Dunque per la ripresa dobbiamo ripartire da quel settore e si sta lavorando, anche insieme agli altri colleghi, per capire come poter intervenire. Insieme ad altre tre siamo stati la prima Regione ad aver dato la possibilità ai balneatori di eseguire i lavori di manutenzione, non di mettere gli ombrelloni, per preparare l'apertura possibilimente per il primo giugno. Poi dovremo risolvere alcuni aspetti, che non sono fake news, come il problema importante che va risolto e per il quale ci stiamo confrontando con la scienza, gli operatori e la capitaneria di porto, che riguarda le spiagge libere nelle quali ci possono essere assembramenti e dunque problemi. Dobbiamo trovare soluzioni e dare risposte. Noi siamo convinti che il settore balneatori darà grandi risposte e che ha capito che quest'anno sarà un anno di grandi sacrifici. Sanno che magari ci rimetteranno ma quest'anno si dovrà ripartire».