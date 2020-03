L'appello della consigliera regionale M5s Marcozzi: "Anche negli ospedali abruzzesi il Wifi gratis"

Attivare anche negli ospedali abruzzesi il Wifi gratuito. A chiederlo la consigliera e capogruppo regionale del M5s Sara Marcozzi, che si rivolge ai direttori generali delle Asl della nostra regione per applicare il progetto “Wi-Fi Italia Ospedali” voluto dal ministero dello sviluppo economico, in accordo con Infratel e con la collaborazione di Tim e del ministero dell'Innovazione.

Il progetto prevede l'attivazione fino a 5.000 access point wifi liberi negli ospedali pubblici, e come spiega la Marcozzi punta a mantenere intatte le abitudini degli italiani anche durante un periodo di grave emergenza sanitaria economica e sociale come quello che stiamo vivendo per il Coronavirus:

"Con 'Wi-Fi Italia Ospedali' si garantisce anche all'interno delle strutture ospedaliere il medesimo supporto tecnologico. Invito fin da ora i direttori generali delle Asl abruzzesi a far aderire al progetto le singole strutture ospedaliere, mettendosi in contatto con Infratel scrivendo una mail a ospedaliwifitalia@infratelitalia.it e comunicando il nominativo di un referente tecnico. A quel punto, sarà Infratel a contattare il personale per sopralluogo e installazione"

Un intervento rapido e semplice che potrà essere di beneficio sia per il personale sanitario che per gli utenti delle strutture ospedaliere pubbliche, conclude la consigliera pentastellata.