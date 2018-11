Giunta comunale Pescara, Presutti nominato assessore

Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha nominato Marco Presutti quale nuovo assessore della sua Giunta.

Presutti prende il posto del dimissionario Giuliano Diodati (di cui assume le deleghe), nella serata di oggi, martedì 13 novembre, la firma ufficiale.

Al neo assessore anche la delega alla Nuova Pescara per, come sottolinea il primo cittadino, «agevolare il percorso della nuova realtà amministrativa».

Questo il commento del sindaco:

«Si tratta di un nome di qualità che ci consente di proseguire con ritmi serrati il lavoro iniziato. Al neo assessore buon lavoro e uno speciale augurio per la nuova delega dedicata alla Nuova Pescara, da me fortemente voluta per agevolare il cammino iniziato e farlo a vantaggio della comunità e dell’organizzazione amministrativa di questa importante trasformazione».