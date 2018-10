Agir, il sindaco Alessandrini eletto presidente del Consiglio Direttivo

Il sindaco Marco Alessandrini è stato eletto oggi pomeriggio presidente del Consiglio direttivo dell’Agir, cioè l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti. A breve si insedierà il direttore generale, che verrà individuato tramite una procedura a evidenza pubblica.

“Sono onorato di questo ruolo che rivestirò con dedizione e impegno e ringrazio i colleghi sindaci membri del Consiglio per la fiducia che mi hanno accordato – ha dichiarato il neo presidente Alessandrini – Sono certo che una gestione integrata e condivisa su ampia scala dei rifiuti non possa che fare bene ai nostri territori, perché genera potere contrattuale ed economie preziose per strutturare un servizio virtuoso, con ricadute economiche e qualitative utili sia alla comunità che al nostro ambiente. Per questo lavoreremo all’interno di questo importante organismo che apre le porte a una nuova governance della filiera”.