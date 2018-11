Manoppello, via libera ai lavori per la sede provvisoria della Caserma dei Carabinieri

La giunta di Manoppello ha dato il via libera ai lavori per la sede provvisoria della Caserma dei Carabinieri: verrà ristrutturato il primo piano di uno stabile in via Tosti che è di proprietà comunale, per un costo complessivo di 150mila euro. Gli interventi dovrebbero concludersi a febbraio 2019.

“Un gesto importante e doveroso da parte nostra è dare priorità ai Carabinieri che lavorano per la caserma di Manoppello e assicurare loro migliori condizioni di sicurezza e funzionalità dei locali - ha detto il sindaco Giorgio De Luca - Con l’Arma c’è un dialogo continuo e grande collaborazione, e colgo l’occasione per rinnovare il mio ringraziamento per la loro presenza costante sul territorio e il lavoro svolto nel far rispettare la legalità”.