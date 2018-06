Manoppello, Commissione Migranti risponde alla Lega: "Nulla da spartire con voi"

In merito al comunicato stampa della Lega Nord e del Comitato Manoppello Sicura sulla questione dei CAS di Manoppello, la Commissione Consiliare "Migranti", presieduta da Barbara Toppi, precisa quanto segue:

"Sin dalla sua istituzione la Commissione consiliare Migranti sta lavorando alacremente, con un modus operandi incentrato sulla condivisione e partecipazione. In quest’ottica abbiamo coinvolto la cittadinanza in tutto il percorso finora seguito, dando un taglio innovativo alle sedute, trasformate -di fatto- in gruppi di lavoro, dove tutti hanno la possibilità di svolgere un ruolo attivo, al pari dei componenti della commissione stessa. Siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati, seppur con posizioni ideologiche e politiche totalmente differenti (ricordiamo che la Commissione è composta da sei consiglieri comunali, di cui quattro della maggioranza e uno per ciascun gruppo di opposizione), superando i burocratismi e rispettando un ambizioso cronoprogramma. Non possiamo permettere, ora, che il lavoro svolto sia vanificato da partiti politici come la Lega Nord che, nascondendosi dietro pseudo comitati cittadini, fa politica sull’operato altrui; un manipolo di persone che sin dall’inizio ha approfittato della nostra buona fede, che chiedeva trasparenza all’organo politico (come se ce ne fosse stato bisogno!) ma che trasparenza, dal canto suo, non ha mai avuto. Abbiamo interloquito sempre con gli stessi soggetti che mai però hanno mostrato deleghe di rappresentanza, né mai hanno permesso ai membri della commissione di prendere parte ai loro incontri. Non hanno mai tardato, però, a spacciare per propri, i risultati raggiunti dalla Commissione. Crediamo, a questo punto, che il percorso condiviso con queste persone sia giunto al capolinea. Non abbiamo più nulla da spartire con persone che seminano terrore e diffidenza in una cittadinanza che è sempre stata aperta e accogliente. Umanamente e istituzionalmente non siamo più disposti ad accettare i diktat di persone in cerca di notorietà, disfattiste e a tratti inquietanti, come ad esempio il Presidente di questo fantomatico comitato che è arrivato persino a registrare le conversazioni telefoniche all’insaputa degli interlocutori. La Commissione Migranti continuerà a lavorare, sempre nell’ottica della trasparenza, e nell’ambito delle competenze che il regolamento le attribuisce, ma di sicuro mai potrà avere responsabilità su quanto accade all’interno dei Cas che, come ben sanno gli esponenti della Lega Nord e del Comitato Manoppello Sicura, fanno capo direttamente alla Prefettura".