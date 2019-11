Rancitelli sicura, Pettinari chiama a raccolta: "Sarà una manifestazione pacifica"

Il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari (Movimento 5 Stelle) chiama tutti a raccolta in vista del corteo in programma sabato 30 novembre alle ore 10,30 nel cuore di Rancitelli, per la precisione in via Tavo 165. L'evento sta già ricevendo molte adesioni, come quelle dell’Associazione Antimafie “Rita Atria”, del Movimento Agende Rosse “Paolo Borsellino – Giovanni Falcone” Abruzzo e di Peace Link Abruzzo.

“Si manifesterà - spiega Pettinari - per esprimere vicinanza alla donna coraggio alla quale hanno bruciato la macchina. La chiamata è per tutti i cittadini onesti che vogliono combattere la delinquenza che dilaga sempre di più nel Ferro di Cavallo di Rancitelli".

Pettinari ci tiene poi a specificare che quella di sabato "sarà una manifestazione pacifica, controllata dalle forze dell’ordine, dove i partecipanti non correranno nessun rischio":