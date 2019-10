Manifestazione Lega a Roma: dall'Abruzzo partiranno 1.250 sostenitori

Circa 1.250 militanti partiranno dall'Abruzzo verso Roma il 19 ottobre, per seguire la manifestazione di protesta organizzata dall'ex ministro e leader della Lega Salvini in piazza San Giovanni. Lo ha fatto sapere il segretario regionale del partito D'Eramo, aggiungendo che si tratterà di una delle manifestazioni più partecipate della storia per quanto riguarda i movimenti politici abruzzesi.

La protesta riguarda il nuovo governo Conte, come aggiunge il segretario regionale, una giornata dell'orgoglio italiano:

"Contro il Governo dell'inciucio e degli sbarchi e per chiedere a gran voce il ritorno immediato alle urne. Sono orgoglioso che la Lega abruzzese abbia risposto in maniera cosi numerosa. Un successo a testimonianza di un entusiasmo e di un movimento che cresce giorno dopo giorno portando avanti la rivoluzione del buonsenso in tutte le amministrazioni, dai Comuni alla Regione, dove la Lega e' presente

La manifestazione si terrà dalle 13 alle 19 quando sul palco, oltre a Salvini, saliranno anche altri leader dei partiti di centrodestra.