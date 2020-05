Mancata nomina del Garante dell'infanzia, Marcozzi: “Una cosa vergognosa”

L'esponente del M5S critica “il teatrino a cui siamo stati costretti ad assistere durante il consiglio regionale, con la maggioranza che, nonostante avesse i numeri per farlo in autonomia, non è stata in grado di votare una figura decisiva a tutela dei bambini”