Maltempo e scuole chiuse, la Lega di Pescara chiede le dimissioni di Alessandrini

Dimissioni immediate per la cattiva gestione della questione scuole e maltempo. Vincenzo D'Incecco, capogruppo al comune per la Lega con Salvini, attacca il primo cittadino pescarese in merito alle polemiche scatenate dall'ordinanza di ieri mattina per la chiusura delle scuole, prorogata anche alla giornata di oggi.

Secondo D'Incecco, si tratta di una scelta sbagliata e priva di senso, che ha creato il caos nelle scuole e nelle famiglie pescaresi che ieri mattina avevano in molti casi già lasciato i figli a scuola, ed oggi si sono trovati a dover risolvere il problema delle scuole chiuse nonostante le previsioni indicassero un deciso miglioramento già nella mattinata.

"Una semplice ordinanza, assolutamente inopportuna, ha trasformato una giornata di pioggia in un ‘giorno di ordinaria follia’, senza contare che molti studenti alla fine sono dovuti tornare a casa a piedi, da soli, sotto la pioggia, a partire dalle centinaia di pendolari che comunque hanno dovuto attendere l’ora di pranzo prima di riprendere il primo bus disponibile e trascorrendo la giornata a ciondolare Peggio ancora oggi, se possibile: tutte le previsioni meteo avevano annunciato la fine del maltempo, eppure il sindaco Alessandrini ha disposto anche per stamattina la chiusura di tutti gli Istituti e nessuno ne ha compreso le ragioni. Chiaramente quanto accaduto non può più considerarsi come l’ennesima scelta politico-amministrativa sbagliata, un errore ‘umano’, qui occorre cominciare a capire se il sindaco Alessandrini amministra contro la città, come parrebbe dopo quattro anni e mezzo di esperimenti, o per la città, cosa di cui oggi tutti dubitiamo.

D'Incecco poi sottolinea come si siano allagate le zone dove sono stati realizzati i lavori antiallagamento, una delle bandiere dell'attuale amministrazione comunale e per questo presenterà una mozione per chiedere spiegazioni durante la prossima seduta del consiglio comunale.