Rimossi i rami spezzati dal maltempo, Masci: "Pescara dev'essere sempre bella e pulita" - FOTO

Dopo l'ondata di maltempo che ha portato pioggia e soprattutto vento forte anche in città, il sindaco Masci ha fatto sapere che già nella giornata di ieri 25 novembre gli operai del Comune sono intervenuti per rimuovere i rami degli alberi lungo le strade, nei parchi e lungo i marciapiedi.

Con un post su Facebook, il primo cittadino ha commentato:

"Dopo la pioggia e il vento intensi, i nostri giardinieri sono immediatamente intervenuti per tagliare i rami degli alberi spezzati e liberare la strada. Pescara deve essere sempre bella e pulita, anche dopo eventi atmosferici importanti. L'immagine può contenere: una o più persone, albero, pianta, scarpe, spazio all'aperto e natura"

Il forte vento aveva provocato diversi danni nel Pescarese e anche a Silvi dove tre alberi nel giro di poche ore si sono spezzati. Uno, in particolare, è caduto in via Italia su una casa, senza per fortuna provocare feriti.