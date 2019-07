Maltempo Pescara, l'opposizione chiederà un consiglio comunale straordinario

L'opposizione chiederà un consiglio comunale straordinario sull’emergenza meteo e la grandinata con cui oggi Pescara è stata letteralmente messa in ginocchio. Marinella Sclocco (Sclocco Sindaco) è furente:

"Mentre litigano sulle deleghe, perdendo tempo, ci sono 18 feriti, danni e una città nel terrore. Una questione grave è non solo che non ci sia l’assessore alla protezione civile, ma che non abbiano diramato l’allerta come hanno fatto gli altri comuni".

Verrà anche richiesto lo stato di calamità naturale.

Rincara la dose l'ex assessore al commercio Giacomo Cuzzi (Pd):

"Lo scontro tra la Lega e il Sindaco Masci paralizza la città. Nessun annuncio per l’allerta maltempo alla popolazione ampiamente prevista, nessuna misura precauzionale programmata per contenere ed evitare danni a persone e cose. Masci dice di poter fare tutto da solo, ma mente sapendo di mentire. Oggi abbiamo persone ricoverate al Pronto Soccorso, una Città sott’acqua, danni a cose ed esercizi commerciali, ed una situazione fuori controllo. Chiederemo conto al Sindaco e alla sua “sgangherata” maggioranza del lassismo che ha caratterizzato questa vicenda. Il loro atteggiamento è dannoso per la nostra Città, mentre litigano per Poltrone e per le deleghe la Citta oggi è in una situazione di emergenza senza un governo operativo capace di risolvere le criticità".