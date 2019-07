Maltempo 10 luglio, il Pd a Marsilio: "La Regione anticipi i soldi per la messa in sicurezza delle opere pubbliche"

La Regione deve stanziare subito i fondi per la messa in sicurezza delle opere pubbliche danneggiate nei comuni più colpiti dall'emergenza maltempo del 10 luglio scorso. L'appello è stato lanciato dai consiglieri regionali del Pd Silvio Paolucci (capogruppo), Antonio Blasioli e Dino Pepe che sottolineano come la grandinata e l'evento temporalesco siano senza precedenti per il nostro territorio, mettendo in ginocchio tutta la costa abruzzese e diversi comuni dell'entroterra.

Per questo, come accaduto il 7 febbraio scorso quando la Regione stanziò 2,3 milioni di euro per i danni della violenta mareggiata, anche in questo caso il presidente Marsilio deve intervenire subito mettendo a disposizione fondi propri: