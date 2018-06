Malori bambini, Sabatini (M5S) incalza: "Il sindaco non risponde alla città"

La capogruppo del M5S in consiglio comunale, Enrica Sabatini, commenta quanto accaduto ieri in commissione congiunta sanità-politiche sociali, dove si è parlato della condizione di oltre 120 bambini che si sono recati in ospedale con sintomi da gastroenterite.

Il direttore dell’ASL, Armando Mancini, ha illustrato lo stato attuale che vede i NAS impegnati nel comprendere le cause che avrebbero determinato questa situazione. In commissione è emerso che la diffusione del campylobacter sarebbe avvenuta presumibilmente attraverso il cibo, ma i risultati delle indagini diranno con certezza cosa è accaduto realmente.