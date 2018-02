"Mai più fascismi", Leu Abruzzo al fianco dell'Anpi: "Aderiamo all'appello"

"Siamo sgomenti dalle notizie delle ultime ore che provengono da Macerata e siamo vicini alle persone colpite da tale ferocia e barbaria. Soprattutto siamo preoccupati perchè negli ultimi anni, anche in Abruzzo sono aumentati episodi di matrice neofascista, di discriminazione, di odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' per questo che abbiamo deciso di aderire convintamente all'appello dell'ANPI "Mai più fascismi" e, tramite i nostri amministratori locali, nei prossimi giorni presenteremo una mozione che impegni il Sindaco a rispettare una serie di requisiti che non diano più nessuno spazio a chi continua a seminare odio in tutte le sue forme".