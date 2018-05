"Strane macchie nel fiume", Pettinari allerta i Carabinieri Forestali

Così il consigliere regionale Domenico Pettinari del M5S, che lancia l'allarme diffondendo anche due fotografie scattate dal Ponte del Mare. L'esponente pentastellato, poi, continua:

“Sono state da poco consegnate le bandiere Blu nella costa abruzzese, una in più rispetto allo scorso anno. Ricordiamo che tale riconoscimento viene dato non solo per la balneabilità delle acque, ma anche per la ricezione turistica ed altri fattori che non riguardano i valori inquinanti. Chiediamo, pertanto, che non ci si crogioli sugli allori ma che si faccia immediata chiarezza sulla salute delle acque abruzzesi. E che il monitoraggio delle stesse sia costante e repentinamente comunicati alla cittadinanza, non possiamo accettare altre “disfunzioni funzionali”.