Il consigliere Sola del M5s attacca l'amministrazione Masci: "Solo confusione per il nuovo canile"

Tanta confusione e nessuna idea concreta per risolvere il problema del nuovo canile comunale. Il consigliere del M5s Sola attacca l'amministrazione Masci dopo la seduta odierna della commissione politiche sociali, durante la quale sarebbe emersa, secondo il pentastellato, solo la soluzione del canile intercomunale a Montesilvano, con un cimitero degli animali e gattile annesso, ma un progetto ancora in fare totalmente embrionale e dunque impossibile da realizzare in tempi brevi.

Il canile di via Raiale, invece, ricorda il consigliere assieme al capogruppo Alessandrini, è in condizioni precarie e se verrà portato avanti il progetto di conclusione della Città della Musica, la situazione precipiterebbe ulteriormente:

Il timore forte sollevato dal Movimento 5 Stelle è che i tempi di realizzazione di un progetto così articolato non siano compatibili con l’imminente intervento di ampliamento della Città della Musica, adiacente all’attuale canile in Via Raiale.

Questa amministrazione ha stravolto la propria idea in merito al canile nel giro di qualche settimana, giocandosi quindi ogni credibilità a riguardo e ora da una parte spinge per iniziare i lavori di ampliamento della Città della Musica entro il 2020, senza dall’altra dare tempi certi per la realizzazione di un progetto che, presentato così, è soltanto fumo negli occhi. Il rischio sarà di dover sfrattare più di 70 cani per far spazio al cantiere che servirà ad ampliare quella che già di per sé è una cattedrale nel deserto