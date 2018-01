M5S, all'Aurum di Pescara la prima edizione del "Villaggio Rousseau"

Si svolgerà all'Aurum di Pescara la prima edizione del "Villaggio Rousseau" con al centro il programma di governo del MoVimento 5 Stelle. Apertura dell’evento venerdì 19 gennaio alle ore 10.30, cui seguiranno momenti di formazione sul programma a partire dalle 12 fino alle 18.30.

Nella giornata di sabato 20, invece, si partirà con le attività alle ore 10 per chiudere alle 19.30. La chiusura è prevista domenica 21 con il via sempre la mattina alle 10, mentre la conclusione della tre giorni è in programma per le 17,30.