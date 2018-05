Il M5S apre fondo per Buttiglione, ma lui attacca Grillo: "Mi ha fatto solo promesse"

Il giorno dopo l’asta in tribunale per la vendita della casa di Silvio Buttiglione, al termine della quale la sua abitazione è stata aggiudicata a un offerente per 142mila euro, il Movimento 5 Stelle non lascia solo l'imprenditore, alle prese con i debiti maturati nei confronti di alcuni istituti bancari, e fa sapere:

"Abbiamo aperto un fondo per sostenerlo, un conto corrente che resterà attivo per aiutarlo nel tentativo di trovare per lui una nuova sistemazione. Durante questi anni gli siamo stati vicini in tanti modi differenti, dall'assistenza legale a quella psicologica. E abbiamo tentato di avviare un negoziato con i creditori per la ristrutturazione del suo debito, negoziato poi fallito per volere dei creditori stessi. Adesso si tratta di non lasciarlo solo, di difendere la sua dignità e di consentirgli di ritrovare un barlume di serenità e di fiducia nel futuro".

Per fare una donazione è disponibile il seguente Iban:

IT47P0305801604100571845941

intestato a Gennaro Donadio. Buttiglione, in questi anni, era riuscito a fermare le aste precedenti grazie all'intervento e all'aiuto del M5S. Per lui, a Pescara, erano arrivati Beppe Grillo e Luigi Di Maio, e i primi tentativi di vendita sono andati deserti. Oggi, tuttavia, l'imprenditore attacca proprio il comico genovese: